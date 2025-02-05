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Залужний зустрівся з главою МЗС Британії — що вони обговорять

5 лютого 2025 09:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
Девід Ламмі в Україні — які переговори щодо України заплановані
Валерій Залужний тисне руку Девіду Леммі. Фото: соцмережі
Анастасія Постоєнко - Редактор

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про візит до України Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі. Він окреслив теми майбутніх переговорів із ним в рамках його візиту.

Про це Валерій Залужний повідомив на своєму каналі у Telegram.

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Зустріч Валерія Залужного та Девіда Леммі. Фото: соцмережі

"Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України. Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", – зазначив Залужний.

Візит глави британського МЗС підкреслює незмінну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Лондон залишається одним із ключових союзників Києва, надаючи військову, фінансову та політичну допомогу у протистоянні російській агресії. Очікується, що під час переговорів будуть обговорені нові ініціативи для посилення обороноздатності України та розширення співпраці у сфері безпеки.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила угоду з Великою Британією щодо отримання кредиту на покращення оборонних можливостей. 

У січні Україна та Велика Британія уклали угоду про 100-річне партнерство. Раніше Володимир Зеленський пояснював, що передбачає така угода. 

МЗС Валерій Залужний Велика Британія Девід Леммі
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