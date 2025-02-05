Девід Ламмі в Україні — які переговори щодо України заплановані

Залужний зустрівся з главою МЗС Британії — що вони обговорять
Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про візит до України Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі. Він окреслив теми майбутніх переговорів із ним в рамках його візиту.
Про це Валерій Залужний повідомив на своєму каналі у Telegram.
Зустріч Валерія Залужного та Девіда Леммі
"Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України. Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", – зазначив Залужний.
Візит глави британського МЗС підкреслює незмінну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Лондон залишається одним із ключових союзників Києва, надаючи військову, фінансову та політичну допомогу у протистоянні російській агресії. Очікується, що під час переговорів будуть обговорені нові ініціативи для посилення обороноздатності України та розширення співпраці у сфері безпеки.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила угоду з Великою Британією щодо отримання кредиту на покращення оборонних можливостей.
У січні Україна та Велика Британія уклали угоду про 100-річне партнерство. Раніше Володимир Зеленський пояснював, що передбачає така угода.
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