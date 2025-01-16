Що передбачає угода з Британією — відеозвернення Зеленського

Зеленський розкрив деталі угоди з Британією — відеозвернення
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 16 січня, підписали угоду про "100-річне партнерство". В її рамках передбачена взаємодія країн в різних сферах.
Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні до українців.
Угода України та Британії
"Візит Прем’єр-міністра Британії, підписання сторічної угоди. Це принципово новий формат відносин", — сказав Зеленський.
За його словами, зараз відносини між Україною та Британією є найближчими та деякі речі, які включені до угоди, можна робити й з іншими державами, розвиваючи наші партнерства. Зокрема, йдеться про більше оборонної та безпекової взаємодії.
Лише на цей рік Британія надала Україні військової допомоги на 6,6 мільярда доларів, з них понад 3 мільярди — стане обов'язковим щорічним обсягом до того часу, до якого нам буде потрібно. Також в угоді передбачається економічна, технологічна та освітня взаємодія — розвиток українських шкіл та університетів разом із британськими.
"Є також і закрита, таємна частина угоди. Все те, що дійсно нам додає стійкості, можливостей розвиватися", — додав президент.
Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції після зустрічі зі Стармером пояснив причину, чому для України важливе навіть запрошення про вступ в НАТО.
Також лідери країн зустрілися з виробниками українських дронів. Йдеться про дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, а також платформи-носії FPV-дронів.
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