Що передбачає угода з Британією — відеозвернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 16 січня, підписали угоду про "100-річне партнерство". В її рамках передбачена взаємодія країн в різних сферах.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні до українців.

Читайте також:

Угода України та Британії

"Візит Прем’єр-міністра Британії, підписання сторічної угоди. Це принципово новий формат відносин", — сказав Зеленський.

За його словами, зараз відносини між Україною та Британією є найближчими та деякі речі, які включені до угоди, можна робити й з іншими державами, розвиваючи наші партнерства. Зокрема, йдеться про більше оборонної та безпекової взаємодії.

Лише на цей рік Британія надала Україні військової допомоги на 6,6 мільярда доларів, з них понад 3 мільярди — стане обов'язковим щорічним обсягом до того часу, до якого нам буде потрібно. Також в угоді передбачається економічна, технологічна та освітня взаємодія — розвиток українських шкіл та університетів разом із британськими.

"Є також і закрита, таємна частина угоди. Все те, що дійсно нам додає стійкості, можливостей розвиватися", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції після зустрічі зі Стармером пояснив причину, чому для України важливе навіть запрошення про вступ в НАТО.

Також лідери країн зустрілися з виробниками українських дронів. Йдеться про дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, а також платформи-носії FPV-дронів.