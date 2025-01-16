Чому Україні важливе запрошення в НАТО — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, заявив, що навіть за умови наявності лише запрошення України в НАТО це дасть нам сильну позицію. Таким чином Україна матиме вигідніше становище для переговорів з Росією.

Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

Читайте також:

Запрошення України в НАТО

"Не хочу говорити знову про гарантії безпеки. Якщо це не сьогодні, то хотілося б знати "коли" і чи це буде. І саме це дуже конкретні речі", — сказав Зеленський.

Він зауважив що навіть якщо Україна матиме запрошення — це буде сильною позицією в будь-яких перемовинах з Росією.

Нагадаємо, президент назвав чотири країни, які проти вступу України до НАТО. Йдеться про США, Угорщину, Словаччину та Німеччину.

Також Зеленський наголосив, що членство в Північноатлантичному Альянсі є найдешевшою гарантією безпеки для України, та зауважив на необхідності передати ЗСУ 250 мільярдів доларів заморожених активів РФ.

Крім того, на шляху до членства в НАТО та ЄС Україну підтримує Естонія. Там переконані, що початок перемовин про вступ має відбутися в першій частині 2025 року.