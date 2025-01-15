Вступ України в ЄС — в Естонії зробили важливу заяву щодо членства

Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна. Фото: МЗС України

Естонія підтримує Україну на шляху до членства в Євросоюзі. У зв'язку з цим країна виступає за початок перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС з двома кластерами в першій половині 2025 року.

Про це заявив голова МЗС Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою в Києві у вівторок, 14 січня.

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Міністр закордонних справ Естонії переконаний, що гарантією безпеки є членство України в НАТО та ЄС.

"Позиція, що єдина дієва та чітка гарантія безпеки — це повноправне членство в НАТО. Ми чітко дотримуємось цієї позиції, а також процесу набуття повного членства в Євросоюзі. Тому ми підтримуємо вашу ініціативу почати переговори з двома кластерами під час польського головування цього півріччя", — зазначив Цахкна.

Водночас лідер МЗС Естонії наголосив, що участь у війні військових КНДР змінює суть російської агресії, роблячи її глобальною проблемою.

Нагадаємо, що Естонія пообіцяла виділяти впродовж наступних чотирьох років частину свого ВВП на оборону України. За словами Сибіги, притягнути РФ до відповідальності можна лише спільними зусиллями.

Також голова МЗС України закликав Естонію обмежити багаторазові візи громадянам РФ. Країна-агресорка становить загрозу для України, Балтії та Європи.

Додамо, що Естонія також допомагає у відбудові нашої держави після російських обстрілів. Зокрема, вдалося побудувати три будинки сімейного типу та дитячий садочок у Житомирській області.