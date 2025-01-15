Вступление Украины в ЕС — в Эстонии сделали важное заявление относительно членства

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: МИД Украины

Эстония поддерживает Украину на пути к членству в Евросоюзе. В связи с этим страна выступает за начало переговоров относительно вступления нашего государства в ЕС с двумя кластерами в первой половине 2025 года.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве во вторник, 14 января.

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Министр иностранных дел Эстонии убежден, что гарантией безопасности является членство Украины в НАТО и ЕС.

"Позиция, что единственная действенная и четкая гарантия безопасности — это полноправное членство в НАТО. Мы четко придерживаемся этой позиции, а также процесса обретения полного членства в Евросоюзе. Поэтому мы поддерживаем вашу инициативу начать переговоры с двумя кластерами во время польского председательства в этом полугодии", — отметил Цахкна.

В то же время лидер МИД Эстонии подчеркнул, что участие в войне военных КНДР меняет суть российской агрессии, делая ее глобальной проблемой.

Напомним, что Эстония пообещала выделять в течение следующих четырех лет часть своего ВВП на оборону Украины. По словам Сибиги, привлечь РФ к ответственности можно только совместными усилиями.

Также глава МИД Украины призвал Эстонию ограничить многократные визы гражданам РФ. Страна-агрессор представляет угрозу для Украины, Балтии и Европы.

Добавим, что Эстония также помогает в восстановлении нашего государства после российских обстрелов. В частности, удалось построить три дома семейного типа и детский сад в Житомирской области.