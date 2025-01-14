Військові КНДР у війні проти України — в Естонії вважають це глобальною проблемою

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Фото: МЗС України

Північнокорейські військові, які перебувають лише за сотню кілометрів від кордону НАТО та Євросоюзу, змінили суть агресії Росії. Це стало глобальною проблемою.

Про це заявив Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою в Києві у вівторок, 14 січня.

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"Я вважаю, що війська КНДР лише за сотню кілометрів від кордону НАТО та ЄС змінили суть російської агресії. Це глобальне розуміння в США, в Європі, а також на Глобальному Півдні та інших регіонах", — зазначив Цахкна.

За його словами, це чіткий знак того, що російська агресія не лише проблема України, а набагато глобальніша. Голова МЗС Естонії додав, що таке розуміння у світі вже є.

Нагадаємо, що Сибіга звернувся до Цахкни з проханням обмежити видачу багаторазових віз росіянам. Гібридні атаки РФ загрожують як Україні, так і країнам Балтії та Європи.

Також Естонія продовжує підтримувати України як у військовій, так і в гуманітарній сфері. Зокрема, країна пообіцяла виділяти частину свого ВВП на допомогу Україні наступні чотири роки, а також бере участь у відбудові нашої держави.