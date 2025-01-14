Военные КНДР в войне против Украины — в Эстонии считают это глобальной проблемой

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: МИД Украины

Северокорейские военные, находящиеся всего в сотне километров от границы НАТО и Евросоюза, изменили суть агрессии России. Это стало глобальной проблемой.

Об этом заявил Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве во вторник, 14 января.

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"Я считаю, что войска КНДР всего в сотне километров от границы НАТО и ЕС изменили суть российской агрессии. Это глобальное понимание в США, в Европе, а также на Глобальном Юге и других регионах", — отметил Цахкна.

По его словам, это четкий знак того, что российская агрессия не только проблема Украины, а гораздо более глобальная. Глава МИД Эстонии добавил, что такое понимание в мире уже есть.

Напомним, что Сибига обратился к Цахкне с просьбой ограничить выдачу многократных виз россиянам. Гибридные атаки РФ угрожают как Украине, так и странам Балтии и Европы.

Также Эстония продолжает поддерживать Украину как в военной, так и в гуманитарной сфере. В частности, страна пообещала выделять часть своего ВВП на помощь Украине следующие четыре года, а также участвует в восстановлении нашего государства.