Естонія допомогла відкрити будинки сімейного типу на Житомирщині — Сибіга

Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під патронатом Естонії у межах відбудови України вже відкрили три будинки сімейного типу та дитячий садочок. Розробляються також наступні важливі проєкти.

Про це Сибіга заявив під час спільної пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною у вівторок, 14 січня, повідомляють Новини.LIVE.

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Відбудова України під патронатом Естонії

Сибіга повідомив, що два з зазначених будинків урочисто відкрили сьогодні у Житомирі. У заходах взяла участь і перша леді України Олена Зеленська.

Інші два обʼєкти були відкриті під час попередніх візитів міністра закордонних справ Естонії до України. Вони розташовані в Овручі та Гришківцях на Житомирщині.

"Для нас важливий патронат Естонії над розбудовою Житомирщини. Під час попередніх візитів Маргуса Цахкни вже було відкрито два об'єкти — дитячий садок в Овручі та будинок сімейного типу у Гришківцях", — повідомив Сибіга.

Сибіга також наголосив, що попереду чекає реалізація багатьох інших важливих проєктів у тісній співпраці з Естонією.

Також ми писали, що Естонія виділятиме на допомогу Україні щонайменше 0,25% ВВП наступні чотири роки. Йдеться про підтримку насамперед в оборонній сфері.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Серед усього іншого, вони обговорили посилення України.