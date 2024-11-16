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Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги

16 листопада 2024 14:42
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Естонія відправляє військову допомогу Україні
Завантаження військової допомоги. Фото ілюстративне: mil.ee
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Кабінет міністрів Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ганно Певкура відправити до України черговий пакет військової допомоги. Цього разу він включає як техніку, так і боєприпаси.

Про це пише пресслужба естонського оборонного відомства у суботу, 16 листопада. 

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Пакет допомоги від Естонії

Певкур нагадав, що невдовзі виповниться 1000 днів, як Україна змогла відстояти свою свободу від могутнього агресора — Росії. Він додав, що Україна продовжує потребувати допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе.

"Цього разу пакет допомоги зібраний із резервів наших сил оборони з урахуванням потреб України, і все ж таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії", — сказав Певкур, 

До пакета увійшли військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів.

Міністр оборони Естонії зазначив, що це не останній пакет допомоги. Найближчим часом у країні відкриють конкурсну щорічну програму підтримки естонських компаній, яка дасть змогу Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості.

Повідомляється, що це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії.

Раніше ми повідомили, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про необхідність продовжувати надавати допомогу Україні. На його думку, це дозволить мати сильнішу позицію під час переговорів з Росією.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Марком Рютте заявив про готовність надати Україні літаки МіГ-29. Але натомість НАТО має передислокувати свої винищувачі на польські авіабази.

Кабінет міністрів Естонія військова допомога Україна військова техніка

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