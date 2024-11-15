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Військова допомога Україні від США — про яку суму йдеться

15 листопада 2024 08:54
Галина Шподарева - редактор
Військова допомога США Україні на суму 7,1 млрд доларів — Пентагон назвав термін
Військова допомога від США. Фото: Міністерство оборони США
Галина Шподарева - редактор

Сполучені Штати Америки планують передати Україні військову допомогу на суму 7,1 млрд доларів. За інформацією Пентагону, це має відбутися до завершення терміну президентства Джо Байдена.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю, 15 листопада.

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Як зазначила прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, США прагнуть забезпечити Україну всім необхідним для успіху на полі бою.

"Держсекретар Остін нещодавно мав телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим — вони обговорювали можливості, які потрібні Україні для того, щоб продовжувати відтісняти росіян, щоб продовжувати бути успішною у стратегічних планах ведення бойових дій", — сказала Сінгх. 

За її словами, що адміністрація США активно працює над виконанням обіцянки Джо Байдена про допомогу Україні та розробляє великі пакети допомоги, які будуть передаватися майже щотижня.

"Це короткий час, але це також, знаєте, трохи менше ніж 70 днів. Цей департамент може виконати неймовірну роботу за цей час. Президент чітко дав зрозуміти, що він хоче використати всі повноваження, які виділив і надав йому Конгрес, до того, як він залишить посаду.", — зазначила Сінгх.

Також вона додала, що Пентагон продовжує поповнювати свої запаси, щоб не знижувати рівень боєготовності США, і водночас забезпечує, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.

"Ви бачили, що ми випускаємо великі пакети допомоги, знаєте, з самого початку, і ви бачили, що ми випускаємо їх фактично майже щотижня. Тож я очікую, що протягом наступних місяців цієї адміністрації ви й надалі бачитимете ці пакети, які надходитимуть із наших запасів", — заявила Сінгх.

Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Кір Стармер закличе президента США Джо Байдена виділити для України 20 млрд доларів кредиту

Раніше Новини.LIVE писали, що заступник Держсекретаря США з управління та ресурсів Річард Верма заявив, що США виділять 100 млн доларів для зміцнення кібербезпеки України. 

Джо Байден США військова допомога Пентагон війна в Україні

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