Военная помощь США Украине на сумму 7,1 млрд долларов — Пентагон назвал срок

Военная помощь США. Фото: Министерство обороны США

Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине военную помощь на сумму 7,1 млрд. долларов. По информации Пентагона, это должно произойти до истечения срока президентства Джо Байдена.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в пятницу, 15 ноября.

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Как отметила пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, США стремятся обеспечить Украину всем необходимым для успеха на поле боя.

"Госсекретарь Остин недавно имел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым - они обсуждали возможности, которые нужны Украине для того, чтобы продолжать оттеснять россиян, чтобы продолжать быть успешной в стратегических планах ведения боевых действий", — сказала Сингх.

По ее словам, что администрация США активно работает над выполнением обещания Джо Байдена о помощи Украине и разрабатывает большие пакеты помощи, которые будут передаваться почти каждую неделю.

"Это короткое время, но это также, знаете, чуть меньше чем 70 дней. Этот департамент может выполнить невероятную работу за это время. Президент четко дал понять, что он хочет использовать все полномочия, которые выделил и предоставил ему Конгресс, до того, как он покинет пост", — отметила Сингх.

Также она добавила, что Пентагон продолжает пополнять свои запасы, чтобы не снижать уровень боеготовности США, и одновременно обеспечивает, чтобы Украина получила необходимые ресурсы для успешной борьбы на поле боя.

"Вы видели, что мы выпускаем большие пакеты помощи, знаете, с самого начала, и вы видели, что мы выпускаем их фактически почти каждую неделю. Поэтому я ожидаю, что в течение следующих месяцев этой администрации вы и в дальнейшем будете видеть эти пакеты, которые будут поступать из наших запасов", — заявила Сингх.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер призовет президента США Джо Байдена выделить для Украины 20 млрд долларов кредита.

Ранее Новини.LIVE писали, что заместитель Госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма заявил, что США выделят 100 млн долларов для укрепления кибербезопасности Украины.