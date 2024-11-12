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Британія проситиме США терміново надати Україні $20 млрд, — ЗМІ

12 листопада 2024 11:18
Ольга Антоновська - редактор
Стармер закличе Байдена виділили Україні 20 млрд доларів
Кір Стармер розмовляє з Джо Байденом. Фото: Keir Starmer/Facebook
Ольга Антоновська - редактор

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер закличе Джо Байдена виділити для України 20 мільярдів доларів кредиту. Він переконаний, що зробити це потрібно до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента.

Про це повідомляє The Telegraph у вівторок, 12 листопада.

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За інформацією видання, Стармер планує провести особисті переговори з Байденом на саміті G20 у Бразилії. Він відбудеться наступного тижня.

"Лобіювання Лондона спрямовано на те, щоб країни G7 — Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США — усі виконали попередні обіцянки нових кредитів для України", — зазначає видання.

Ще в червні світові лідери G7 схвалили рішення про надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів. Це частково фінансується коштом відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

США пообіцяли надати Україні 20 мільярдів доларів із цих 50 мільярдів, однак поки що цього не відбулось. Однак, за інформацією видання, звіти зі США минулого місяця показали, що гроші готують до видачі цього року.

Дозвіл Україні бити ракетами вглиб Росії

Окрім питання фінансової підтримки України, прем’єр Британії хоче вплинути на Байдена щодо надання Україні дозволу бити ракетами великої дальності вглиб Росії.

Як повідомляє видання, напередодні Стармер обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном план дій, аби змусити США змінити позицію щодо використання ракет Storm Shadows.

Нагадаємо, 13 листопада має відбутись зустріч чинного президента США Джо Байдена та переможця перегонів Дональда Трампа.

Перемога на виборах у США республіканця Дональда Трампа ставить під загрозу постачання американської зброї та боєприпасів Україні. Через це адміністрація Байдена намагається надати якнайбільше військової допомоги до інавгурації нового президента.

політики Кір Стармер Велика Британія США Джо Байден фінансова допомога

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