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Британия будет просить США срочно выделить Украине $20 млрд — СМИ

12 ноября 2024 11:18
Ольга Антоновская - редактор
Стармер будет просить Байдена выделить Украине 20 млрд долларов
Кир Стармер разговаривает с Джо Байденом. Фото: Keir Starmer/Facebook
Ольга Антоновская - редактор

Премьер Великобритании Кир Стармер будет просить Джо Байдена выделить для Украины 20 миллиардов долларов кредита. Он убежден, что сделать это нужно до того, как Дональд Трамп вступит на должность президента.

Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 12 ноября.

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Встреча Кира Стармера и Джо Байдена

По информации издания, Стармер планирует провести личные переговоры с Байденом на саммите G20 в Бразилии. Он состоится на следующей неделе.

"Лобирование Лондона направлено на то, чтобы страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — все выполнили предварительные обещания новых кредитов для Украины", — отмечает издание.

Еще в июне мировые лидеры G7 одобрили решение о предоставлении Украине ссуды в размере 50 миллиардов долларов. Это частично финансируется на средства процентов, полученных от замороженных российских активов.

США пообещали выделить Украине 20 миллиардов долларов из этих 50 миллиардов, однако пока этого не произошло. Однако, по информации издания, отчеты из США в прошлом месяце показали, что деньги готовятся к выдаче этого года.

Разрешение Украины бить ракетами вглубь России

Кроме вопроса финансовой поддержки Украины, премьер Британии хочет повлиять на Байдена для предоставления разрешения Украине бить ракетами большой дальности вглубь России.

Как сообщает издание, накануне Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном план действий, чтобы заставить США изменить позицию по использованию ракет Storm Shadows.

Напомним, 13 ноября состоится встреча действующего президента США Джо Байдена и победителя выборов Дональда Трампа.

Победа на выборах в США республиканца Дональда Трампа ставит под угрозу поставки американского оружия и Украины. Поэтому администрация Байдена пытается оказать больше военной помощи к инаугурации нового президента.

политики Кир Стармер Великобритания США Джо Байден финансовая помощь

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