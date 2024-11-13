Фінансова допомога — США нададуть 100 млн доларів Україні

Заступник держсекретаря США Річард Верма. Фото: ReBuild Ukraine

Сполучені Штати Америки виділять 100 млн доларів для зміцнення кібербезпеки України. Кошти, зокрема, спрямують на підтримку державних послуг та модернізацію інтернет-інфраструктури.

Про це заявив заступник держсекретаря США Річард Верма під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, повідомляє кореспондент Новини.LIVE у середу, 13 листопада.

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Під час конференції Верма заявив, що США передадуть нову підтримку для зміцнення кібербезпеки, інфраструктури та критично важливих державних послуг України. Також допомога буде спрямована на розширення доступу до інформаційних та комунікаційних технологій для всіх українців.

"Це нові зобов'язання у розмірі 100 млн доларів. Цей комплексний пакет посилить усі урядові спроможності України у сфері кібербезпеки через технічну допомогу, розвиток людських ресурсів і модернізацію критично важливої мережевої інфраструктури", — підкреслив заступник держсекретаря США.

Він додав, що Сполучені Штати планують продовжувати модернізувати критичну інтернет-інфраструктуру України, проте, попри всі зусилля, найефективнішим для економічного відновлення все ж залишається вступ до ЄС і Євроатлантична інтеграція.

"Варто нагадати, що бажання і прагнення України бути частиною Європейського Союзу є рушійною силою трансформації України", — зауважив Верма.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував кібератаки Росії на енергетику. Він наголосив на тому, що війна триває не лише на фронті, але й в інформаційному просторі.

Раніше ми писали про те, що у Варшаві стартувала дводенна міжнародна виставка-конференція ReBuild Ukraine Construction and Energy. Мета заходу — об'єднання зусиль для відновлення економіки України.