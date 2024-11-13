Відбудова України — у Варшаві відкрилася виставка ReBuild Ukraine

Виставка ReBuild Ukraine у Варшаві. Фото: Новини.LIVE

У Варшаві сьогодні стартувала дводенна міжнародна виставка-конференція ReBuild Ukraine Construction and Energy. Мета заходу — об'єднання зусиль для відновлення економіки України. Акцент — на інфраструктурні проєкти, промисловість, енергетику та житловий сектор.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець з Варшави у середу, 13 листопада.

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Виставка ReBuild Ukraine у Варшаві

Виставка ReBuild Ukraine у Варшаві збирає понад 5 500 учасників з 30 країн світу та близько 500 міжнародних компаній-експонентів. Серед них General Electric Vernova, Samsung, Arcelor Mittal, Panasonic, Maersk та Siemens.

Як розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, ця виставка — своєрідне продовження відомої конференції Recovery Ukraine.

ReBuild Ukraine Construction and Energy, Варшава. Фото: Новини.LIVE

"Тобто відбудова України, яка вже розпочалася потрошку в наших регіонах, в тому числі й тих, які дуже сильно постраждали від війни. Під час цієї дводенної конференції заплановано кілька важливих панелей. Відбудова енергетичного сектору та будівництво — це головні теми цієї конференції. Запланований виступ міністра енергетики Глущенка, також тут буде перша віцепрем'єрка і міністерка економіки Юлія Свириденко. Заплановані також виступи заступників українських провідних міністерств, зокрема фінансів, економіки та енергетичного сектору", — йдеться в повідомленні.

Виставка ReBuild Ukraine, Варшава. Фото: Новини.LIVE

До участі в ReBuild Ukraine долучились 63 українські компанії, серед яких ДТЕК, Метінвест, Caparol та Kness. Національні павільйони представляють 18 країн, включаючи Австрію, Канаду, Нідерланди, Словаччину, США та інші.

У межах заходу передбачено проведення семи конференцій та шести спеціалізованих семінарів, де експерти, представники державного та приватного сектору обговорять можливості та виклики, що стоять перед Україною на шляху до відновлення та інтеграції в ЄС.

Виставка ReBuild Ukraine, Варшава, 13 листопада. Фото: Новини.LIVE

ReBuild Ukraine, Варшава, 13 листопада. Фото: Новини.LIVE

Відкриття ReBuild Ukraine, Варшава, 13 листопада. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Україні стартує проєкт екологічної відбудови. Українці разом із британцями та нідерландцями планують змінити підхід до використання будівельних відходів з бетону в процесі відбудови.

Раніше Новини.LIVE писали, що жителі Запоріжжя та Кривого Рогу можуть скористатися ваучерами на відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни. Цю програму впроваджує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за підтримки USAID BHA.