Екологічна переробка — в Україні стартує проєкт відбудови

Зруйнований будинок в Україні. Фото: S3

Українці разом із британцями та нідерландцями планують змінити підхід до використання будівельних відходів з бетону в процесі відбудови. Вони планують переробляти бетонне будівельне сміття, що утворилося внаслідок війни, на компоненти високої якості.

Про це повідомляє пресслужба проєкту Safe, Sustainable, and Swift Reconstruction of Ukraine.

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Проєкт відбудови України. Фото: S3

Відбудова України — це масштабне завдання, яке має серйозні екологічні наслідки. Світова будівельна галузь постає перед викликами зі зменшення свого впливу на довкілля від виробництва цементу, а також утилізації будівельних відходів, часто вдаючись до низькоякісного повторного використання подрібненого вторинного бетону, наприклад, у ландшафтному дизайні або як підсипку для доріг.

Такий підхід призводить до марнотратства цінних ресурсів і знижує екологічні та економічні переваги перевикористання.

Презентація проєкту S3 міністру енергетики Герману Галущенку та міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону, 2024 рік. Фото: S3

Проєкт S3 спрямований на переосмислення цього процесу шляхом впровадження та тестування мобільної виробничої лінії. Ця інноваційна система переробляє вторинний бетон на високовартісні енергоефективні та низьковуглецеві будівельні матеріали. Це дозволяє зменшити енерговитрати та викиди CO2, сприяючи круговому підходу в будівельній сфері, зменшуючи відходи та максимізуючи використання локальних ресурсів у відбудові України.

Проєкт Safe, Sustainable, and Swift Reconstruction of Ukraine (S3) об’єднав експертів із Шеффілдського університету, Університету Лідса, громадської організації ReThink, Оксфордського університету, Імперіал коледжу Лондона, компанії C2CA, Національного університету "Львівська політехніка", Національний університет водного господарства та природокористування та компанії Eco+Logic.

"Ми розробимо та продемонструємо інноваційні технології, які можуть бути застосовані у глобальних процесах відновлення інфраструктури після катастроф чи конфліктів, а також у відновленні застарілих будівельних об'єктів", — заявив завідувач кафедри науки про будівельні матеріали в Університеті Лідса, професор Теодор Ханейн.

Проєкт розробить інноваційні технології у п'яти ключових напрямках:

Швидка ідентифікація та оцінка вторинного бетону, придатного для переробки.

Мобільне обладнання для відокремлення компонентів бетону на місці.

Оптимізація процесів переробки відокремлених компонентів.

Аналіз життєвого циклу для максимізації ефективності ланцюга створення цінності.

Інформаційні кампанії для громадськості щодо гендерної інклюзії в будівництві, соціальної обізнаності, небезпеки азбесту та переваг використання ресурсів, які раніше вважалися відходами.

Презентація проєкту S3 на Конференції з відновлення України в Берліні, 24 червня 2024 року. Фото: S3

У проєкті також беруть участь провідні українські організації разом із західноєвропейськими партнерами, щоб забезпечити передовий досвід у цій важливій ініціативі. Очікується, що проєкт прискорить процес відновлення України та сприятиме сталому майбутньому як в Україні, так і за її межами.

Збори учасників консорціуму, серпень 2024. Фото: S3

Проєкт є переможцем конкурсу InnovateUkraine, що фінансується Міністерством Великої Британії з міжнародного розвитку та підтримується Посольством Великої Британії в Україні.

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