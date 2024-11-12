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В Украине стартует проект экологического восстановления

12 ноября 2024 20:09
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Экологическая переработка — в Украине стартует проект восстановления
Разрушенный дом в Украине. Фото: S3
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украинцы вместе с британцами и нидерландцами планируют изменить подход к использованию строительных отходов из бетона в процессе восстановления. Они планируют перерабатывать бетонный строительный мусор, образовавшийся в результате войны, на компоненты высокого качества. 

Об этом сообщает пресс-служба проекта Safe, Sustainable, and Swift Reconstruction of Ukraine.

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восстановление Украины
Проект восстановления Украины. Фото: S3

Восстановление Украины — это масштабная задача, которая имеет серьезные экологические последствия. Мировая строительная отрасль стоит перед вызовами по уменьшению своего воздействия на окружающую среду от производства цемента, а также утилизации строительных отходов, часто прибегая к низкокачественному повторному использованию измельченного вторичного бетона, например, в ландшафтном дизайне или в качестве подсыпки для дорог.

Такой подход приводит к расточительству ценных ресурсов и снижает экологические и экономические преимущества переиспользования.

Презентация проекта S3
Презентация проекта S3 министру энергетики Герману Галущенко и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, 2024 год. Фото: S3

Проект S3 направлен на переосмысление этого процесса путем внедрения и тестирования мобильной производственной линии. Эта инновационная система перерабатывает вторичный бетон на дорогостоящие энергоэффективные и низкоуглеродистые строительные материалы. Это позволяет уменьшить энергозатраты и выбросы CO2, способствуя круговому подходу в строительной сфере, уменьшая отходы и максимизируя использование локальных ресурсов в восстановлении Украины.

Проект Safe, Sustainable, and Swift Reconstruction of Ukraine (S3) объединил экспертов из Шеффилдского университета, Университета Лидса, общественной организации ReThink, Оксфордского университета, Империал колледжа Лондона, компании C2CA, Национального университета "Львовская политехника", Национального университета водного хозяйства и природопользования и компании Eco + Logic.

"Мы разработаем и продемонстрируем инновационные технологии, которые могут быть применены в глобальных процессах восстановления инфраструктуры после катастроф или конфликтов, а также в восстановлении устаревших строительных объектов", — заявил заведующий кафедрой науки о строительных материалах в Университете Лидса, профессор Теодор Ханейн.

Проект разработает инновационные технологии в пяти ключевых направлениях:

  • Быстрая идентификация и оценка вторичного бетона, пригодного для переработки.
  • Мобильное оборудование для разделения компонентов бетона на месте.
  • Оптимизация процессов переработки обособленных компонентов.
  • Анализ жизненного цикла для максимизации эффективности цепи сотворения ценности.
  • Информационные кампании для общественности по гендерной инклюзии в строительстве, социальной осведомленности, опасности асбеста и преимуществ использования ресурсов, ранее считавшихся отходами.
проект S3
Презентация проекта S3 на Конференции по восстановлению Украины в Берлине, 24 июня 2024 года. Фото: S3

В проекте также участвуют ведущие украинские организации вместе с западноевропейскими партнерами, чтобы обеспечить передовой опыт в этой важной инициативе. Ожидается, что проект ускорит процесс восстановления Украины и будет способствовать устойчивому будущему как в Украине, так и за ее пределами.

участники консорциума
Собрание участников консорциума, август 2024 года. Фото: S3

Проект является победителем конкурса InnovateUkraine, финансируемого Министерством Великобритании по международному развитию и поддерживаемого Посольством Великобритании в Украине.

Напомним, жители Запорожья и Кривого Рога могут воспользоваться ваучерами на восстановление жилья, поврежденного в результате войны.

Ранее мы писали о том, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявляла, что в бюджете на 2025 год на программу "єВідновлення" заложено всего 4 миллиарда гривен.

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