Восстановление Украины — в Варшаве открылась выставка ReBuild Ukraine

Выставка ReBuild Ukraine в Варшаве. Фото: Новини.LIVE

В Варшаве сегодня стартовала двухдневная международная выставка-конференция ReBuild Ukraine Construction and Energy. Цель мероприятия — объединение усилий для восстановления экономики Украины. Акцент — на инфраструктурные проекты, промышленность, энергетику и жилищный сектор.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец из Варшавы в среду, 13 ноября.

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Выставка ReBuild Ukraine в Варшаве

Выставка ReBuild Ukraine в Варшаве собирает более 5 500 участников из 30 стран мира и около 500 международных компаний-экспонентов. Среди них General Electric Vernova, Samsung, Arcelor Mittal, Panasonic, Maersk и Siemens.

ReBuild Ukraine Construction and Energy, Варшава.

Фото: Новини.LIVE

Как рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, эта выставка — своеобразное продолжение известной конференции Recovery Ukraine.

"То есть восстановление Украины, которое уже началось понемногу в наших регионах, в том числе и тех, которые очень сильно пострадали от войны. Во время этой двухдневной конференции запланировано несколько важных панелей. Восстановление энергетического сектора и строительство — это главные темы этой конференции. Запланировано выступление министра энергетики Глущенко, также здесь будет первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Запланированы также выступления заместителей украинских ведущих министерств, в частности финансов, экономики и энергетического сектора", — говорится в сообщении.

Выставка ReBuild Ukraine, Варшава. Фото: Новини.LIVE

К участию в ReBuild Ukraine присоединились 63 украинские компании, среди которых ДТЭК, Метинвест, Caparol и Kness. Национальные павильоны представляют 18 стран, включая Австрию, Канаду, Нидерланды, Словакию, США и другие.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение семи конференций и шести специализированных семинаров, где эксперты, представители государственного и частного сектора обсудят возможности и вызовы, стоящие перед Украиной на пути к восстановлению и интеграции в ЕС.

Выставка ReBuild Ukraine, Варшава, 13 ноября. Фото: Новости.LIVE

ReBuild Ukraine, Варшава, 13 ноября. Фото: Новости.LIVE

Открытие ReBuild Ukraine, Варшава, 13 ноября. Фото: Новости.LIVE

Напомним, в Украине стартует проект экологического восстановления. Украинцы вместе с британцами и нидерландцами планируют изменить подход к использованию строительных отходов из бетона в процессе восстановления.

Ранее Новини.LIVE писали, что жители Запорожья и Кривого Рога могут воспользоваться ваучерами на восстановление жилья, поврежденного в результате войны. Эта программа внедрена Международной организацией по миграции (МОМ) при поддержке USAID BHA.