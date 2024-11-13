Финансовая помощь - США предоставит 100 млн долларов Украине

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма. Фото: ReBuild Ukraine

Соединенные Штаты Америки выделят 100 млн долларов для укрепления кибербезопасности Украины. Средства, в частности, будут направлены на поддержку государственных услуг и модернизацию интернет-инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Ричард Верма на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, сообщает корреспондент Новини.LIVE в среду, 13 ноября.

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Во время конференции Верма заявил, что США передадут новую поддержку для укрепления кибербезопасности, инфраструктуры и критически важных государственных услуг Украины. Также помощь будет направлена на расширение доступа к информационным и коммуникационным технологиям для всех украинцев.

"Это новые обязательства в размере 100 млн долларов. Этот комплексный пакет усилит все правительственные способности Украины в сфере кибербезопасности через техническую помощь, развитие человеческих ресурсов и модернизацию критически важной сетевой инфраструктуры", — подчеркнул заместитель госсекретаря США.

Он добавил, что Соединенные Штаты планируют продолжать модернизировать критическую интернет-инфраструктуру Украины, однако, несмотря на все усилия, самым эффективным для экономического восстановления все же остается вступление в ЕС и Евроатлантическая интеграция.

"Стоит напомнить, что желание и стремление Украины быть частью Европейского Союза является движущей силой трансформации Украины", — отметил Верма.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал кибератаки России по энергетике. Он отметил, что война продолжается не только на фронте, но и в информационном пространстве.

Ранее мы писали, что в Варшаве стартовала двухдневная международная выставка-конференция ReBuild Ukraine Construction and Energy. Цель мероприятия — объединение усилий для восстановления экономики Украины.