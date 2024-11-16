Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи arrow

Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи

16 ноября 2024 14:42
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Эстония отправляет военную помощь Украине
Загрузка военной помощи. Фото иллюстративное: mil.ee
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Кабинет министров Эстонии поддержал предложение министра обороны Анно Певкура отправить в Украину очередной пакет военной помощи. На этот раз он включает в себя как технику, так и боеприпасы.

Об этом пишет пресс-служба эстонского оборонного ведомства в субботу, 16 ноября.

Читайте также:

Пакет помощи от Эстонии

Певкур напомнил, что скоро исполнится 1000 дней, как Украина смогла отстоять свою свободу от могущественного агрессора — России. Он добавил, что Украина продолжает нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя.

"На этот раз пакет помощи собран из резервов наших сил обороны с учетом потребностей Украины, и все же таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии", — сказал Певкур,

В пакет вошли военно-морская форма, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.

Министр обороны Эстонии отметил, что это не последний пакет помощи. В ближайшее время в стране откроется конкурсная ежегодная программа поддержки эстонских компаний, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности.

Сообщается, что это не только поддержит Украину, но экономику и безопасность самой Эстонии.

Ранее мы сообщили, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости продолжать оказывать помощь Украине. По его мнению, это позволит иметь более сильную позицию в ходе переговоров с Россией.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда после встречи с Марком Рютте заявил о готовности предоставить Украине самолеты МиГ-29. Но НАТО должна передислоцировать свои истребители на польские авиабазы.

Кабинет министров Эстония военная помощь Украина военная техника

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:09 Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

15:59 В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

15:46 Сборная Украины потерпела второе подряд фиаско в отборе на Евро

15:45 Борис Джонсон раскритиковал звонок Шольца Путину

15:29 В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:25 Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

15:25 Мобилизация 160 тысяч человек — в Минобороны раскрыли планы

15:22 Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

15:15 Запрет на продажу алкоголя — какие ограничения в Украине

15:09 Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра

16:09 Зеленский рассказал об одном из пунктов Плана устойчивости

15:59 В Одессе увеличили финансирование программы "Безопасный город"

15:46 Сборная Украины потерпела второе подряд фиаско в отборе на Евро

15:45 Борис Джонсон раскритиковал звонок Шольца Путину

15:29 В Одессе и области нет водоснабжения — адреса

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:25 Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

15:25 Мобилизация 160 тысяч человек — в Минобороны раскрыли планы

15:22 Шахта Покровска должна быть под контролем Украины, — Bloomberg

15:15 Запрет на продажу алкоголя — какие ограничения в Украине

15:09 Самый холодный регион — прогноз погоды в Харькове на завтра

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке