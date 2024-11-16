Эстония отправляет военную помощь Украине

Загрузка военной помощи. Фото иллюстративное: mil.ee

Кабинет министров Эстонии поддержал предложение министра обороны Анно Певкура отправить в Украину очередной пакет военной помощи. На этот раз он включает в себя как технику, так и боеприпасы.

Об этом пишет пресс-служба эстонского оборонного ведомства в субботу, 16 ноября.

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Певкур напомнил, что скоро исполнится 1000 дней, как Украина смогла отстоять свою свободу от могущественного агрессора — России. Он добавил, что Украина продолжает нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя.

"На этот раз пакет помощи собран из резервов наших сил обороны с учетом потребностей Украины, и все же таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии", — сказал Певкур,

В пакет вошли военно-морская форма, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.

Министр обороны Эстонии отметил, что это не последний пакет помощи. В ближайшее время в стране откроется конкурсная ежегодная программа поддержки эстонских компаний, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности.

Сообщается, что это не только поддержит Украину, но экономику и безопасность самой Эстонии.

Ранее мы сообщили, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости продолжать оказывать помощь Украине. По его мнению, это позволит иметь более сильную позицию в ходе переговоров с Россией.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда после встречи с Марком Рютте заявил о готовности предоставить Украине самолеты МиГ-29. Но НАТО должна передислоцировать свои истребители на польские авиабазы.