Дуда та Рютте обговорили можливу передачу літаків МіГ Україні

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: PAP

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з Генеральним Секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорювали можливість передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Про це пише Polsat News.

Читайте також:

Передача літаків Україні

За словами польського президента, країна готова до такої передачі за умови, якщо країни НАТО приймуть рішення про передислокацію винищувачів Альянсу із Заходу на польські бази.

"У нас залишилася одна ескадрилья МіГів, є питання про рішення в цьому відношенні. Ми наразі використовуємо ці літаки. Якщо ми передамо їх Україні, то є одна принципова умова — наше небо має бути захищене", — сказав Дуда.

Очільник країни зазначив, що зараз ВПС Польщі використовують ці літаки для забезпечення безпеки в повітряному просторі. Він додав, що також Польща щодня надає допомогу Україні, оскільки є транзитною

"Якби не наша інфраструктура, Україна була б у надзвичайно складній ситуації", — підсумував Дуда.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Зеленський заявив, що Україна хотіла отримати літаки МіГ від Польщі, але там відмовили.

Згодом на цю заяву відреагував очільник МЗС країни Радослав Сікорський. На його думку, Польща зробила більше для України, аніж інші держави.