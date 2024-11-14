Дуда и Рютте обсудили возможную передачу самолетов МиГ Украины

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP

Президент Польши Анджей Дуда встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсуждали возможность передачи Украине советских истребителей МиГ-29.

Об этом пишет Polsat News.

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Передача самолетов Украине

По словам польского президента, страна готова к такой передаче при условии, что страны НАТО примут решение о передислокации истребителей Альянса с Запада на польские базы.

"У нас осталась одна эскадрилья МиГив, есть вопросы о решении в этом отношении. Мы сейчас используем эти самолеты. Если мы передадим их Украине, то одно принципиальное условие — наше небо должно быть защищено", — сказал Дуда.

Глава государства отметил, что сейчас ВВС Польши используют эти самолеты для обеспечения безопасности в воздушном пространстве. Он добавил, что также Польша ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку является транзитной.

"Если бы не наша инфраструктура, Украина была бы в чрезвычайно сложной ситуации", — подытожил Дуда.

Напомним, в конце октября Зеленский заявил, что Украина хотела получить самолеты МиГ от Польши, но там отказали.

Позже на это заявление отреагировал глава МИД страны Радослав Сикорский. По его мнению, Польша сделала для Украины больше, чем другие государства.