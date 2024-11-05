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Сікорський зробив нову заяву щодо збиття ракет РФ над Україною

5 листопада 2024 10:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Збиття російських ракет над Україною — Сікорський виступив із заявою
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP/Marcin Cholewiński
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Питання про перехоплення російських ракет над Україною силами країн-членів Альянсу може бути порушене на найближчій міністерській зустрічі НАТО, що відбудеться наступного тижня. Проте ця тема є дискусійною.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі телеканалу TVN24.

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Сікорський підкреслив, що важливо обговорити можливість знищення ракет поза межами української території в контексті самооборони, оскільки щодо прохання Києва можуть існувати різні думки серед союзників.

"У нас новий генсек НАТО. Наступного тижня відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, це питання буде включено до порядку денного переговорів", — сказав голова МЗС Польщі.

Крім того, польський міністр прокоментував запит Президента України Володимира Зеленського про можливість збиття російських ракет, що летять у напрямку Польщі, ще до перетину кордону. Він наголосив, що важливо визначити, де починається і де закінчується право на самооборону, відзначаючи ризики, які можуть виникнути, як це сталося в Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди та поранили людей.

Нагадаємо, конгресмени з Демократичної і Республіканської партії звернулися до президента США Джо Байдена, аби він дозволив Польщі збивати російські ракети над Україною. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський позитивно відреагував на це звернення.

Раніше Сікорський також відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського про відмову надати літаки МіГ. Очільник МЗС наголосив, що Польща зробила більше, аніж інші країни.

ракетний удар ракети Польща НАТО Росія Радослав Сікорський

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