Сбитие российских ракет над Украиной — Сикорский выступил с заявлением

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP/Marcin Cholewiński

Вопрос о перехвате российских ракет над Украиной силами стран-членов Альянса может быть поднят на ближайшей министерской встрече НАТО, которая состоится на следующей неделе. Однако эта тема дискуссионная.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

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Сикорский подчеркнул, что важно обсудить возможность уничтожения ракет вне украинской территории в контексте самообороны, поскольку касательно просьб Киева могут существовать разные мнения среди союзников.

"У нас новый генсек НАТО. На следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, этот вопрос будет включен в повестку переговоров", — сказал глава МИД Польши.

Кроме того, польский министр прокомментировал запрос Президента Украины Владимира Зеленского о возможности сбития летящих в направлении Польши российских ракет еще до пересечения границы. Он подчеркнул, что важно определить, где начинается и где заканчивается право на самооборону, отмечая риски, которые могут возникнуть, как это произошло в Пшеводуве, где обломки ракеты нанесли ущерб и ранили людей.

Напомним, конгрессмены из Демократической и Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену, чтобы он разрешил Польше сбивать российские ракеты над Украиной. Глава польского МИД Радослав Сикорский положительно отреагировал на это обращение.

Ранее Сикорский также отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского об отказе предоставить самолеты МиГ. Глава МИД подчеркнул, что Польша сделала больше, чем другие страны.