Эстония помогла открыть дома семейного типа на Житомирщине — Сибига

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что под патронатом Эстонии в рамках восстановления Украины уже открыли три дома семейного типа и детский сад. Разрабатываются также следующие важные проекты.

Об этом Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной во вторник, 14 января, сообщают Новини.LIVE.

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Сибига сообщил, что два из указанных домов торжественно открыли сегодня в Житомире. В мероприятиях приняла участие и первая леди Украины Елена Зеленская.

Другие два объекта были открыты во время предыдущих визитов министра иностранных дел Эстонии в Украину. Они расположены в Овруче и Гришковцах на Житомирщине.

"Для нас важен патронат Эстонии над развитием Житомирщины. Во время предыдущих визитов Маргуса Цахкны уже было открыто два объекта — детский сад в Овруче и дом семейного типа в Гришковцах", — сообщил Сибига.

Сибига также отметил, что впереди ждет реализация многих других важных проектов в тесном сотрудничестве с Эстонией.

Также мы писали, что Эстония будет выделять на помощь Украине не меньше 0,25% ВВП следующие четыре года. Речь идет о поддержке прежде всего в оборонной сфере.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Среди всего прочего, они обсудили усиление Украины.