Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Зокрема, вони обговорили посилення України.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 9 грудня.

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Відомо, що це був перший візит прем'єра до України. Зеленський подякував Естонії, уряду та всьому народові за підтримку з початку повномасштабного вторгнення.

Сторони обговорили, як посилити позиції України, щоб гарантувати справедливий мир не лише для країни, а й для всієї Європи.

"Цінуємо чітку позицію Естонії щодо нашого майбутнього членства і у Європейському Союзі, і в Північноатлантичному альянсі та розраховуємо на продовження цієї підтримки", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна ініціює створення Контактної групи для обговорення питань завершення війни, до складу якої увійдуть ключові європейські партнери.

Також Зеленський зателефонує Президенту США Джо Байдену для обговорення запрошення України до НАТО.