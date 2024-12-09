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Зеленський подзвонить Байдену для обговорення шляху до НАТО

9 грудня 2024 14:19
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський планує дзвінок Байдену, щоб обговорити запрошення до НАТО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Аркадій Пастула - Редактор

 Президент України Володимир Зеленський хоче зателефонувати Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену. Темою розмови буде запрошення до НАТО.

Про це український лідер сказав за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у понеділок, 9 грудня, передає "Укрінформ".

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"Що стосується, наприклад, запрошення в НАТО, то тут складно ще говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі, в нього немає всіх цих юридичних прав. Я  збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить", — наголосив Зеленський.

Зеленский зустрівся з Мерцом
Зустріч Зеленського з Мерцом. Фото: "Укрінформ"

За його словами, наразі немає сенсу обговорювати з Трампом те, що, поки сьогодні він ще не в Білому домі, від нього не залежить.

Зеленський також подякував за допомогу від США. Він зазначив, що це серйозна підтримка, яка важлива для України

"І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якщо б у нас було запрошення і ми не були в НАТО, і буде така пауза, що буде в цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО? Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО", — додав він.

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Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 грудня адміністрація Байдена оголосила про новий пакет допомоги для України на суму 988 мільйонів доларів.

Також 7 грудня Трамп та Зеленський зустрілися в Парижі. Ініціатором зустрічі став президент Франції Емманюель Макрон, який переконав Трампа, котрий спочатку сумнівався.

Володимир Зеленський Джо Байден США НАТО Україна президент

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