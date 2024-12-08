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Трамп вагався щодо зустрічі із Зеленським у Парижі, — ЗМІ

8 грудня 2024 12:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Макрон переконав Трампа на зустріч із Зеленським
Зустріч у Парижі. Фото: REUTERS
Євгенія Брюховецька - редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, провели зустріч у Парижі. Майбутнього очільника Білого дому переконав зустрітися президент Франції Емманюель Макрон, оскільки той вагався.

Про це пише Axios.

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Зустріч Трампа та Зеленського у Парижі

Вчора відбулася тристороння зустріч за участі Трампа, Зеленського та Макрона. Під час неї обговорювалися шляхи припинення війни в Україні. 

Видання зазначає, що це перша зустріч Трампа із Зеленським після перемоги на виборах США.

За даними джерел Axios, Макрон протягом останніх днів працював над тим, аби переконати Трампа провести зустріч із Зеленським. Спочатку він неохоче про це говорив, але потім ухвалив остаточне рішення незадовго до самої зустрічі та все ж погодився.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що риторика Трампа під час виборів та зараз відрізняється. Представники нової адміністрації розуміють ситуацію щодо України.

Крім того, Трамп заявив, що Зеленський та Україна готові укласти угоду з Росією, аби завершити війну. 

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон Дональд Трамп Париж війна в Україні

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