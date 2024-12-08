Макрон убедил Трампа на встречу с Зеленским

Встреча в Париже. Фото: REUTERS

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 декабря, провели встречу в Париже. Будущего главу Белого дома убедил встретиться президент Франции Эмманюэль Макрон, поскольку тот сомневался.

Об этом пишет Axios.

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Встреча Трампа и Зеленского в Париже

Вчера состоялась трехсторонняя встреча с участием Трампа, Зеленского и Макрона. В ходе нее обсуждались пути прекращения войны в Украине.

Издание отмечает, что это первая встреча Трампа с Зеленским после победы на выборах США.

По данным источников Axios, Макрон в течение последних дней работал над тем, чтобы убедить Трампа провести встречу с Зеленским. Сначала он неохотно об этом говорил, но потом принял окончательное решение незадолго до самой встречи и все же согласился.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что риторика Трампа во время выборов и сейчас отличается. Представители новой администрации понимают ситуацию по Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский и Украина готовы заключить соглашение с Россией, чтобы завершить войну.