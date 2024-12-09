Зеленский планирует звонок Байдену, чтобы обсудить приглашение в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский хочет позвонить Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Темой разговора будет приглашение в НАТО.

Об этом украинский лидер сказал по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 9 декабря, передает "Укринформ".

Читайте также:

Зеленский поговорит с Байденом

"Что касается, например, приглашения в НАТО, то здесь сложно еще говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав. Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит", — подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского с Мерцом. Фото: "Укринформ"

По его словам, сейчас нет смысла обсуждать с Трампом то, что, пока сегодня он еще не в Белом доме, от него не зависит.

Зеленский также поблагодарил за помощь от США. Он отметил, что это серьезная поддержка, которая важна для Украины.

"И мы говорили о том, что даже если будет такая пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение и мы не были в НАТО, и будет такая пауза, что будет в это время? Кто нам гарантирует какую-то безопасность? И скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО? Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", — добавил он.

Пост Зеленского в Telegram.

Фото: скриншот

Напомним, 7 декабря администрация Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму 988 миллионов долларов.

Также 7 декабря Трамп и Зеленский встретились в Париже. Инициатором встречи стал президент Франции Эмманюэль Макрон, который убедил Трампа, который поначалу сомневался.