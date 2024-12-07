Військова допомога США для України — у новому пакеті підтримки не тільки зброя

Завантаження військової допомоги. Фото ілюстративне: mil.ee

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет безпекової допомоги Україні на загальну суму 988 мільйонів доларів. Поставлять не тільки зброю.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону у суботу, 7 грудня.

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Що у пакеті допомоги від США

У Міністерстві оборони США зазначають, що пакет допомоги має гарантувати Україні наявність необхідних інструментів для перемоги в боротьбі з російською агресією.

Допомога на загальну суму 988 мільйонів доларів включає:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

безпілотні авіаційні комплекси;

обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків та бронетехніки.

"Це 22-й пакет допомоги від адміністрації Байдена. Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацю з близько 50 країнами-членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції, щоб забезпечити підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", — йдеться у повідомленні Пентагону.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Партія, яка надійшла, вже активно працює над захистом неба України.

А Канада заборонила ще 324 різновиди вогнепальної зброї. Натомість влада запропонувала подарувати вилучене Україні, аби допомогти їй у війні.