Военная помощь США для Украины — в новом пакете поддержки не только оружие

Загрузка военной помощи. Фото иллюстративное: mil.ee

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов. Поставят не только оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона в субботу, 7 декабря.

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В Министерстве обороны США отмечают, что пакет помощи должен обеспечить Украине наличие необходимых инструментов для победы в борьбе с российской агрессией.

Помощь на общую сумму 988 миллионов долларов включает:

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

беспилотные авиационные комплексы;

оборудование, комплектующие и запчасти для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

"Это 22-й пакет помощи от администрации Байдена. Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничество с около 50 странами-членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции, чтобы обеспечить поддержку, необходимую Украине для победы в войне" , — говорится в сообщении Пентагона.

Ранее мы сообщали, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Партия, которая поступила, уже активно работает над защитой неба Украины.

А Канада запретила еще 324 разновидности огнестрельного оружия. В то же время, власти предложили подарить изъятое Украине, чтобы помочь ей в войне.