Военная помощь США для Украины — в новом пакете поддержки не только оружие

США объявили о новом пакете помощи Украине — что в списке
Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов. Поставят не только оружие.
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона в субботу, 7 декабря.
Что в пакете помощи от США
В Министерстве обороны США отмечают, что пакет помощи должен обеспечить Украине наличие необходимых инструментов для победы в борьбе с российской агрессией.
Помощь на общую сумму 988 миллионов долларов включает:
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- беспилотные авиационные комплексы;
- оборудование, комплектующие и запчасти для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.
"Это 22-й пакет помощи от администрации Байдена. Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничество с около 50 странами-членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции, чтобы обеспечить поддержку, необходимую Украине для победы в войне" , — говорится в сообщении Пентагона.
Ранее мы сообщали, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Партия, которая поступила, уже активно работает над защитой неба Украины.
А Канада запретила еще 324 разновидности огнестрельного оружия. В то же время, власти предложили подарить изъятое Украине, чтобы помочь ей в войне.
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