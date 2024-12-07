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Канада заборонила сотні видів зброї та хоче подарувати її Україні

7 грудня 2024 14:29
Ольга Антоновська - редактор
Канада хоче подарувати Україні зброю, яка потрапила під заборону
Чоловік в магазині зі зброєю. Фото: The Williams Lake Tribune
Ольга Антоновська - редактор

Канада заборонила ще 324 різновиди вогнепальної зброї. Натомість влада запропонувала подарувати вилучене Україні, аби допомогти їй у війні.

Про це повідомило видання Associated Press у п'ятницю, 6 грудня.

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Як зазначає видання, Оттава співпрацює з урядом України, аби визначити, як можна пожертвувати зброю для підтримки боротьби з вторгненням РФ. Уряд вважає, що така зброя має бути на полі бою, а не в руках мисливців чи спортивних стрільців.

Наразі Уряд співпрацює з провінціями та поліцією щодо планового викупу забороненої зброї в окремих власників. Міністр оборони Білл Блер заявив, що Канада звернулася до української влади, яка виявила зацікавленість у деяких гарматах.

"Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, є одним із кроків до їхньої перемоги", — зазначив Блер.

Міністр громадської безпеки Домінік Леблан заявив про обмеження після того, як прихильники контролю над зброєю висловили занепокоєння тим, що багато штурмової вогнепальної зброї не було включено до заборони 2020 року. Тоді під обмеження потрапило 1500 марок та моделей.

Нагадаємо, в Україні можуть створити спеціальну тимчасову слідчу комісію щодо ситуації з бракованими мінами. Снаряди, які не спрацьовували, постачали на фронт.

Україна вже виробляє далекобійні безпілотники. Їхня дальність становить до 1800 кілометрів, а дрони здатні дістатися вглиб території Росії.

Канада зброя військова допомога заборона війна в Україні війна

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