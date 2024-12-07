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Канада запретила сотни видов оружия и хочет подарить его Украине

7 декабря 2024 14:29
Ольга Антоновская - редактор
Канада хочет подарить Украине оружие, попавшее под запрет
Мужчина в магазине с оружием. Фото: The Williams Lake Tribune
Ольга Антоновская - редактор

Канада запретила еще 324 разновидности огнестрельного оружия. Власти же предложили подарить изъятое Украине, чтобы помочь ей в войне.

Об этом сообщило издание Associated Press в пятницу, 6 декабря.

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Оттава сотрудничает с правительством Украины, чтобы определить, как можно пожертвовать оружие для поддержки борьбы с РФ. Правительство считает, что такое оружие должно находиться на поле боя, а не в руках охотников или спортивных стрелков.

Сейчас правительство сотрудничает с провинциями и полицией для планового выкупа запрещенного оружия у владельцев. Министр обороны Билл Блэр заявил, что Канада обратилась к украинским властям, которые проявили заинтересованность в некоторых орудиях.

"Любая помощь, которую мы можем предложить украинцам, является одним из шагов к их победе", — отметил Блэр.

Министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил об ограничении после того, как сторонники контроля над оружием выразили обеспокоенность тем, что много штурмового огнестрельного оружия не было включено в запрет 2020 года. Тогда под ограничение попали 1500 марок и моделей.

Напомним, в Украине могут создать специальную временную следственную комиссию по ситуации с бракованными минами. Неработающие снаряды поставляли на фронт.

Украина уже производит дальнобойные беспилотники. Их дальность составляет до 1800 километров, а дроны способны добраться вглубь территории России.

Канада оружие военная помощь запрет война в Украине війна

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