Зеленський ініціював створення Контактної групи для завершення війни в Україні

Зустріч Володимира Зеленського з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом. Фото: REUTERS/Stringer

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України. Президент Володимир Зеленський підтримав ідею.

Про це повідомляє "Укрінформ" у понеділок, 9 грудня.

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Контактна група для завершення війни

Мерц зазначив, що протягом наступних місяців не має бути окремих мирних ініціатив з Європи. За його словами, потрібна загальноєвропейська думка.

"Йдеться не лише про Європейський Союз. У мене є пропозиція утворити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії — чотирьох великих країн Європи і НАТО, щоб вони обмінялися думками, і таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення. Я думаю, що нам з вами слід було б обговорити, як ви сприймаєте таку ідею", — сказав він.

Зеленський підтримав цю пропозицію та заявив, що її вже організували. Зустріч хочуть провести вже у грудні.

"Вашу пропозицію щодо створення Контактної групи я підтримую. Якщо чесно, ми вже її організували. Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже у грудні. Бачите, у нас уже співпадає багато думок", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський планує зателефонувати Президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО.

Також 9 грудня глава держави заявив, що окупанти за минулий тиждень застосували проти України майже 500 КАБів, понад 400 безпілотників та майже 20 ракет.