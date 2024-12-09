Зеленский инициировал создание Контактной группы для завершения войны в Украине

Встреча Владимира Зеленского с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом. Фото: REUTERS/Stringer

Украина собирает Контакту группу для обсуждения вопроса о завершении войны. Речь идет о ключевых европейских партнерах. Эту идею поддержал кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает "Укринформ" в понедельник, 9 декабря.

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Контактная группа для завершения войны

Мерц отметил, что в течение следующих месяцев не должно быть отдельных мирных инициатив из Европы. По его словам, нужно общеевропейское мнение.

"Речь идет не только о Европейском Союзе. У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании — четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение. Я думаю, что нам с вами следовало бы обсудить, как вы воспринимаете такую идею", — сказал он.

Зеленский заявил, что ее уже организовали. Встречу хотят провести уже в декабре для координации и выработки общей позиции. По его словам, окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности и делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия.

"Ваше предложение по созданию Контактной группы я поддерживаю. Если честно, мы уже ее организовали. Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы. Мы на них всех рассчитываем, просто именно Дания могла бы представлять нордик-команду. Такую встречу мы хотим провести уже в декабре. Видите, у нас уже совпадает много мыслей", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский планирует позвонить Президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить вопросы приглашения Украины в НАТО.

Также 9 декабря глава государства заявил, что оккупанты за прошлую неделю применили против Украины почти 500 КАБов, более 400 беспилотников и почти 20 ракет.