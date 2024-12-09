Зеленський прокоментував падіння режиму Асада в Сирії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Сирії. Він заявив, що режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 9 грудня.

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Реакція Зеленського на події в Сирії

За словами президента, події в Сирії є яскравим прикладом, що пояснює, навіщо Україні необхідні непохитна підтримка та упевненість партнерів. Зеленський зазначив, що усі бачать, яке значення має Україна та війна.

"Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції. Це сталось і тому, що достатньої кількості російських військ там немає. Чому? Тому що вся боєздатна російська армія перебуває на території України. І це говорить саме про те, що вся армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу", — наголосив він.

За його словами, таке ж відбувається в Африці, оскільки там були "вагнерівці". Він наголосив, що Україна знає, скільки "вагнерівців" було знищено у війні.

Зеленський зазначив, що РФ хоче свої режими в Африці, які впливали б на Африканський континент, і для цього використовували окупантів з ПВК.

Український лідер підкреслив, що саме тому наразі важливо, аби усі країни, які цінують світ без війни, розуміли цю перспективу — зараз і саме тут вирішується багато чого.

"Від сили України залежить, чи сильна армія Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, щоб помститись, і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять. І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти: у цьому об’єднанні навколо України успіх — загальний успіх світу. Успіх, який єднає. І єдність, яка дає успіх", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 грудня сирійське державне телебачення повідомило про падіння режиму Башара Асада. Тисячі громадян почали повертатися до Сирії.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив свою думку щодо падіння режиму Асада в Сирії, підкресливши, що подібна ситуація може статися і в Росії.