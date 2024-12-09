Зеленский прокомментировал падение режима Асада в Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Сирии. Он заявил, что режим Асада упал не только благодаря силе оппозиции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 9 декабря.

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По словам президента, события в Сирии являются ярким примером, объясняющим, зачем Украине необходимы непоколебимая поддержка и уверенность партнеров. Зеленский отметил, что все видят, какое значение имеет Украина и война.

"Режим Асада пал не только благодаря силе оппозиции. Это произошло и потому, что достаточного количества российских войск там нет. Почему? Потому что вся боеспособная российская армия находится на территории Украины. И это говорит именно о том, что вся армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа", — подчеркнул он.

По его словам, такое же происходит в Африке, поскольку там были "вагнеровцы". Он подчеркнул, что Украина знает, сколько "вагнеровцев" было уничтожено в войне.

Зеленский отметил, что РФ хочет свои режимы в Африке, которые влияли бы на Африканский континент, и для этого использовали оккупантов из ЧВК.

Украинский лидер подчеркнул, что именно поэтому сейчас важно, чтобы все страны, которые ценят мир без войны, понимали эту перспективу — сейчас и именно здесь решается многое.

"От силы Украины зависит, сильна ли армия России. Потому что если упадет Украина, Путин вернется и в Сирию, чтобы отомстить, и в Африку, и во много разных других регионов, которые его интересуют. И мне кажется, это самое главное, что всем надо понимать: в этом объединении вокруг Украины успех — общий успех мира. Успех, который объединяет. И единство, которое дает успех", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада. Тысячи граждан стали возвращаться в Сирию.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказал свое мнение по поводу падения режима Асада в Сирии, подчеркнув, что подобная ситуация может произойти и в России.