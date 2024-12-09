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У в'язниці в Сирії знайшли прилад для тортур, яким вбивали людей

9 грудня 2024 13:48
Євгенія Брюховецька - редактор
У сирійській в'язниці знайшли смертельний прилад для тортур - відео
Сирійська в'язниця. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сирії у неділю, 8 грудня, заявили про падіння режиму диктатора Башара Асада. При його правлінні у в'язниці садили жінок та дітей. 

Про це пише Sky News.

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Під час звільнення повстанцями ув'язнених у Сирії на відео потрапив момент, як відкривалися двері. Коли жінки виходили з камер, можна було побачити маленьку дитину, яка йшла коридором. Загалом з камер було звільнено десятки тисяч людей.

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Дитина у в'язниці. Фото: скриншот з відео

Зокрема, у в'язниці Седна під Дамаском повстанці чули крик людей, коли відкривали камери. Amnesty International охрестила ці місця "бійнею для людей",

У матеріалі йдеться, що за часів правління Асада до ув'язнених застосовували тортури: вони страждали від хвороб та голоду. Також щотижня там страчували десятки людей. За загальними оцінками, протягом 2011-2016 років могли загинути до 13 тисяч сирійців.

Зараз команди цивільної оборони працюють над звільненням тих, хто все ще може перебувати у прихованих підземних камерах за політичними звинуваченнями.  

"Команди складаються з пошуково-рятувальних підрозділів, фахівців з проламування стін, бригад з відкривання залізних дверей, навчених кінологів і медиків", — пише видання.

А The Telegraph зазначає, що у в'язниці Седна було знайдено знаряддя для тортур.

"Воно використовувалося для розчавлювання в'язнів після їхнього повішення", — йдеться у матеріалі.

За даними правозахисників, ця в'язниця вважалася однією з найжорстокіших за режиму Асада, де людей регулярно вбивали за допомогою тортур.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає падіння режиму Асада геополітичною поразкою для Росії. 

А голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що подібний до Сирії сценарій може чекати і на Росію.

Також ми писали, що тисячі громадян Сирії вирішили повернутися додому, фіксують величезні затори на в'їзд до країни.

в'язниця Сирія ув'язнені тортури Башар Асад

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