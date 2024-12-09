У сирійській в'язниці знайшли смертельний прилад для тортур - відео

Сирійська в'язниця. Фото: скриншот з відео

У Сирії у неділю, 8 грудня, заявили про падіння режиму диктатора Башара Асада. При його правлінні у в'язниці садили жінок та дітей.

Про це пише Sky News.

Читайте також:

DAMASCUS:



1000s of prisoners have been freed from Sednaya prison, now flooding the streets, an monumental moment.



For many, the frantic search begins, desperate to know if their loved ones are among the living or the lost.



Either way, the "human slaughterhouse" is no more. pic.twitter.com/CX1isl9Rqt — Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 8, 2024

Ув'язнення жінок з дітьми у Сирії

Під час звільнення повстанцями ув'язнених у Сирії на відео потрапив момент, як відкривалися двері. Коли жінки виходили з камер, можна було побачити маленьку дитину, яка йшла коридором. Загалом з камер було звільнено десятки тисяч людей.

Дитина у в'язниці. Фото: скриншот з відео

Зокрема, у в'язниці Седна під Дамаском повстанці чули крик людей, коли відкривали камери. Amnesty International охрестила ці місця "бійнею для людей",

У матеріалі йдеться, що за часів правління Асада до ув'язнених застосовували тортури: вони страждали від хвороб та голоду. Також щотижня там страчували десятки людей. За загальними оцінками, протягом 2011-2016 років могли загинути до 13 тисяч сирійців.

Зараз команди цивільної оборони працюють над звільненням тих, хто все ще може перебувати у прихованих підземних камерах за політичними звинуваченнями.

"Команди складаються з пошуково-рятувальних підрозділів, фахівців з проламування стін, бригад з відкривання залізних дверей, навчених кінологів і медиків", — пише видання.

А The Telegraph зазначає, що у в'язниці Седна було знайдено знаряддя для тортур.

The torture machine in Sednaya prison is the piston, with which they crush the detainee until he becomes like paper, and then the remains of his body are disposed of with ease.What a brutal mind this is, and how many screams were made inside it.

Activists film the piston torture pic.twitter.com/AjZrnE0IoP — Hiba karm (@Hibakarm) December 8, 2024

"Воно використовувалося для розчавлювання в'язнів після їхнього повішення", — йдеться у матеріалі.

За даними правозахисників, ця в'язниця вважалася однією з найжорстокіших за режиму Асада, де людей регулярно вбивали за допомогою тортур.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає падіння режиму Асада геополітичною поразкою для Росії.

А голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що подібний до Сирії сценарій може чекати і на Росію.

Також ми писали, що тисячі громадян Сирії вирішили повернутися додому, фіксують величезні затори на в'їзд до країни.