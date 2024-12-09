В сирийской тюрьме нашли смертельный прибор для пыток

Сирийская тюрьма. Фото: скриншот с видео

В Сирии в воскресенье, 8 декабря, заявили о падении режима диктатора Башара Асада. При его правлении в тюрьмы сажали женщин и детей.

Об этом пишет Sky News.

Читайте также:

DAMASCUS:



1000 летчиков должны быть свободны от Седной приson, теперь flooding streets, в monumental moment.



Для многих, франкские исследования начинают, ухмыляться в знание и они их ловили одни над живою або останньою.



Ее дело, "human slaughterhouse" не более. pic.twitter.com/CX1isl9Rqt — Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 8, 2024

Заключение женщин с детьми в Сирии

Во время освобождения повстанцами заключенных в Сирии на видео попал момент, как открывалась дверь. Когда женщины выходили из камер, можно было увидеть маленького ребенка, который шел по коридору. В общей сложности с камер были освобождены десятки тысяч человек.

Ребенок в тюрьме. Фото: скриншот с видео

В тюрьме Седна под Дамаском повстанцы слышали крик людей, когда открывали камеры. Amnesty International окрестила эти места "бойней для людей",

В материале говорится, что во времена правления Асада к заключенным применяли пытки: они страдали от болезней и голода. Также еженедельно там казнили десятки человек. По общим оценкам, в течение 2011-2016 годов могли погибнуть до 13 тысяч сирийцев.

Сейчас команды гражданской обороны работают над увольнением тех, кто все еще может находиться в скрытых подземных камерах по политическим обвинениям.

"Команды состоят из поисково-спасательных подразделений, специалистов по проломке стен, бригад по открыванию железных дверей, обученных кинологов и медиков", — пишет издание.

The Telegraph отмечает, что в тюрьме Седна было найдено орудие для пыток.

Внутренняя машина в Седнеянской резиденции является пистоном, с которым они пересекают детали недолго, чтобы стать каким-то образом, и они остаются в его устройстве, имеющиеся в опасности. .

Activists film piston torture pic.twitter.com/AjZrnE0IoP — Hiba karm (@Hibakarm) December 8, 2024

"Оно использовалось для раздавливания заключенных после их повешения", — говорится в материале.

По данным правозащитников, эта тюрьма считалась одной из самых жестоких во время режиме Асада, где людей регулярно убивали с помощью пыток.

Напомним, Институт изучения войны считает падение режима Асада геополитическим поражением для России.

А глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подобный Сирии сценарий может ожидать и Россию.

Также мы писали, что тысячи граждан Сирии решили вернуться домой, фиксируют огромные пробки на въезд в страну.