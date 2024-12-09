В сирийской тюрьме нашли смертельный прибор для пыток

В тюрьме в Сирии нашли прибор для пыток, которым убивали людей
В Сирии в воскресенье, 8 декабря, заявили о падении режима диктатора Башара Асада. При его правлении в тюрьмы сажали женщин и детей.
Об этом пишет Sky News.
DAMASCUS:— Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 8, 2024
1000 летчиков должны быть свободны от Седной приson, теперь flooding streets, в monumental moment.
Для многих, франкские исследования начинают, ухмыляться в знание и они их ловили одни над живою або останньою.
Ее дело, "human slaughterhouse" не более. pic.twitter.com/CX1isl9Rqt
Заключение женщин с детьми в Сирии
Во время освобождения повстанцами заключенных в Сирии на видео попал момент, как открывалась дверь. Когда женщины выходили из камер, можно было увидеть маленького ребенка, который шел по коридору. В общей сложности с камер были освобождены десятки тысяч человек.
В тюрьме Седна под Дамаском повстанцы слышали крик людей, когда открывали камеры. Amnesty International окрестила эти места "бойней для людей",
В материале говорится, что во времена правления Асада к заключенным применяли пытки: они страдали от болезней и голода. Также еженедельно там казнили десятки человек. По общим оценкам, в течение 2011-2016 годов могли погибнуть до 13 тысяч сирийцев.
Седьмая присутствующих, наконец, бесплатно #SyrianRebels #SyrianArabArmy #SyriaWar #SyrianRevolution pic.twitter.com/OBV8rorRwl— Aristotle (@goLoko77) December 8, 2024
Сейчас команды гражданской обороны работают над увольнением тех, кто все еще может находиться в скрытых подземных камерах по политическим обвинениям.
"Команды состоят из поисково-спасательных подразделений, специалистов по проломке стен, бригад по открыванию железных дверей, обученных кинологов и медиков", — пишет издание.
The Telegraph отмечает, что в тюрьме Седна было найдено орудие для пыток.
Внутренняя машина в Седнеянской резиденции является пистоном, с которым они пересекают детали недолго, чтобы стать каким-то образом, и они остаются в его устройстве, имеющиеся в опасности. .— Hiba karm (@Hibakarm) December 8, 2024
Activists film piston torture pic.twitter.com/AjZrnE0IoP
"Оно использовалось для раздавливания заключенных после их повешения", — говорится в материале.
По данным правозащитников, эта тюрьма считалась одной из самых жестоких во время режиме Асада, где людей регулярно убивали с помощью пыток.
Напомним, Институт изучения войны считает падение режима Асада геополитическим поражением для России.
А глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подобный Сирии сценарий может ожидать и Россию.
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