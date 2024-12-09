Зеленский обсудил с премьером Эстонии усиление Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. В частности, они обсудили усиление Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 9 декабря.
Встреча Зеленского с Михалом
Известно, что это был первый визит премьера в Украину. Зеленский поблагодарил Эстонию, правительство и весь народ за поддержку с начала полномасштабного вторжения.
Стороны обсудили, как усилить позиции Украины, чтобы гарантировать справедливый мир не только для страны, но и для всей Европы.
"Ценим четкую позицию Эстонии относительно нашего будущего членства и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом альянсе и рассчитываем на продолжение этой поддержки", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский сообщил, что Украина инициирует создание Контактной группы для обсуждения вопросов завершения войны, в состав которой войдут ключевые европейские партнеры.
Также Зеленский позвонит Президенту США Джо Байдену для обсуждения приглашения Украины в НАТО.
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