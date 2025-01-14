Допомога Україні від Естонії — скільки виділять коштів

Міністри закордонних справ України та Естонії Андрій Сибіга та Маргус Цахкна. Фото: МЗС

Естонія виділятиме на допомогу Україні щонайменше 0,25% ВВП наступні чотири роки. Йдеться про підтримку насамперед в оборонній сфері.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з естонським колегою Маргусом Цахкною в Києві у вівторок, 14 січня.

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"Ми високо цінуємо лідерство Естонії в підтримці України насамперед в оборонній сфері. Вона зафіксована на рівні щонайменше 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років, і нинішній уряд прем'єр-міністра Крістена Міхала неухильно дотримується цих зобов'язань, і ми вдячні за це", — зазначив Сибіга.

Міністр додав, що тільки спільними зусиллями можна притягнути Росію до відповідальності за всі злочини, які вона скоїла на території України.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Естонії посилення ЗСУ. Це був перший візит Крістена Міхала до України.

Також у вівторок, 14 січня, новий пакет військової допомоги передала Україні Німеччина. Вже відомо, яка зброя ввійшла до переліку.