Допомога Україні від Німеччини — повний перелік зброї

Німецький танк Leopard. Ілюстративне фото: esut.de

Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини. До переліку переданої зброї увійшли броньовані машини із захистом від мін, боєприпаси для танків Leopard 1, снаряди, дрони та багато іншого.

Про це йдеться на офіційному сайті уряду Німеччини.

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Згідно з переліком, зі складу Бундесверу та промислових запасів Україна отримала:

Бойові броньовані машини: 20 MRAP із протимінним захистом.

20 MRAP із протимінним захистом. Боєприпаси: боєприпаси для танків Leopard 1, 14 тисяч артилерійських снарядів 155 мм, 19 тисяч снарядів 122 мм, 11 тисяч мінометних боєприпасів 120 мм.

боєприпаси для танків Leopard 1, 14 тисяч артилерійських снарядів 155 мм, 19 тисяч снарядів 122 мм, 11 тисяч мінометних боєприпасів 120 мм. Безпілотники: 600 озброєних дронів HF-1, 50 розвідувальних безпілотників Vector, 46 БпЛА RQ-35 Heidrun та 43 Songbird.

600 озброєних дронів HF-1, 50 розвідувальних безпілотників Vector, 46 БпЛА RQ-35 Heidrun та 43 Songbird. Стрілецька зброя: 495 штурмових гвинтівок HK 416.

495 штурмових гвинтівок HK 416. Амуніція: 65 біноклів, 24 200 вовняних ковдр.

65 біноклів, 24 200 вовняних ковдр. Медична допомога: 120 тисяч оклюзійних пов’язок, 30 тисяч турнікетів нашивок.

У німецькому уряді додали, що Україна отримала близько 5 мільярдів євро допомоги 2023 року і близько 1,6 мільярда євро 2022 року.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 січня, до України з офіційним візитом приїжджав Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус для перемовин з українським урядом. Зокрема, сторони обговорили посилення ОПК України.

Також Пісторіус зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві. На зустрічі йшлося про покращення ППО, інвестиції в оборону та підтримку ЗСУ на передовій.

Додамо, що нещодавно Німеччина передала Україні колісну гаубицю RCH 155. Це перша з 54 обіцяних установок.