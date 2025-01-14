Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Новый пакет помощи от Германии — какое оружие получили ВСУ arrow

Новый пакет помощи от Германии — какое оружие получили ВСУ

14 января 2025 20:04
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Помощь Украине от Германии — полный перечень оружия
Немецкий танк Leopard. Иллюстративное фото: esut.de
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Украина получила новый пакет военной помощи от Германии. В перечень переданного оружия вошли бронированные машины с защитой от мин, боеприпасы для танков Leopard 1, снаряды, дроны и многое другое. 

Об этом говорится на официальном сайте правительства Германии.

Читайте также:

Новый пакет помощи от Германии

Согласно перечню, со склада Бундесвера и промышленных запасов Украина получила:

  • Боевые бронированные машины: 20 MRAP с противоминной защитой.
  • Боеприпасы: боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм, 19 тысяч снарядов 122 мм, 11 тысяч минометных боеприпасов 120 мм.
  • Беспилотники: 600 вооруженных дронов HF-1, 50 разведывательных беспилотников Vector, 46 БпЛА RQ-35 Heidrun и 43 Songbird.
  • Стрелковое оружие: 495 штурмовых винтовок HK 416.
  • Амуниция: 65 биноклей, 24 200 шерстяных одеял.
  • Медицинская помощь: 120 тысяч окклюзионных повязок, 30 тысяч турникетов нашивок.

В немецком правительстве добавили, что Украина получила около 5 миллиардов евро помощи в 2023 году и около 1,6 миллиарда евро в 2022 году.

Напомним, что во вторник, 14 января, в Украину с официальным визитом приезжал Министр обороны Германии Борис Писториус для переговоров с украинским правительством. В частности, стороны обсудили усиление ОПК Украины.

Также Писториус встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На встрече речь шла об улучшении ПВО, инвестициях в оборону и поддержке ВСУ на передовой.

Добавим, что недавно Германия передала Украине колесную гаубицу RCH 155. Это первая из 54 обещанных установок.

Германия оружие ВСУ Украина помощь война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:13 Кварацхелия в ближайшие дни станет игроком ПСЖ

21:11 Сибига сообщил об участии Эстонии в восстановлении Житомирщины

21:08 Билецкий ответил, претендовал ли на должность Главкома ВСУ

20:32 Эстония будет выделять часть ВВП на оборону Украины, — Сибига

20:31 Графики отключений света в Одессе — прогноз на завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:16 Командир Третьей штурмовой объяснил, почему бойцы уходят в СОЧ

20:12 Цены не успокоятся — что украинцы будут покупать дороже

20:04 Новый пакет помощи от Германии — какое оружие получили ВСУ

20:00 Сколько времени на ВВК дает закон в 2025 году

19:54 Зеленский изменил состав Ставки — кого исключили

21:13 Кварацхелия в ближайшие дни станет игроком ПСЖ

21:11 Сибига сообщил об участии Эстонии в восстановлении Житомирщины

21:08 Билецкий ответил, претендовал ли на должность Главкома ВСУ

20:32 Эстония будет выделять часть ВВП на оборону Украины, — Сибига

20:31 Графики отключений света в Одессе — прогноз на завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:16 Командир Третьей штурмовой объяснил, почему бойцы уходят в СОЧ

20:12 Цены не успокоятся — что украинцы будут покупать дороже

20:04 Новый пакет помощи от Германии — какое оружие получили ВСУ

20:00 Сколько времени на ВВК дает закон в 2025 году

19:54 Зеленский изменил состав Ставки — кого исключили

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно