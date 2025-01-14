Помощь Украине от Германии — полный перечень оружия

Новый пакет помощи от Германии — какое оружие получили ВСУ
Украина получила новый пакет военной помощи от Германии. В перечень переданного оружия вошли бронированные машины с защитой от мин, боеприпасы для танков Leopard 1, снаряды, дроны и многое другое.
Об этом говорится на официальном сайте правительства Германии.
Новый пакет помощи от Германии
Согласно перечню, со склада Бундесвера и промышленных запасов Украина получила:
- Боевые бронированные машины: 20 MRAP с противоминной защитой.
- Боеприпасы: боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм, 19 тысяч снарядов 122 мм, 11 тысяч минометных боеприпасов 120 мм.
- Беспилотники: 600 вооруженных дронов HF-1, 50 разведывательных беспилотников Vector, 46 БпЛА RQ-35 Heidrun и 43 Songbird.
- Стрелковое оружие: 495 штурмовых винтовок HK 416.
- Амуниция: 65 биноклей, 24 200 шерстяных одеял.
- Медицинская помощь: 120 тысяч окклюзионных повязок, 30 тысяч турникетов нашивок.
В немецком правительстве добавили, что Украина получила около 5 миллиардов евро помощи в 2023 году и около 1,6 миллиарда евро в 2022 году.
Напомним, что во вторник, 14 января, в Украину с официальным визитом приезжал Министр обороны Германии Борис Писториус для переговоров с украинским правительством. В частности, стороны обсудили усиление ОПК Украины.
Также Писториус встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На встрече речь шла об улучшении ПВО, инвестициях в оборону и поддержке ВСУ на передовой.
Добавим, что недавно Германия передала Украине колесную гаубицу RCH 155. Это первая из 54 обещанных установок.
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