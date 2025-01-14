Помощь Украине от Германии — полный перечень оружия

Немецкий танк Leopard. Иллюстративное фото: esut.de

Украина получила новый пакет военной помощи от Германии. В перечень переданного оружия вошли бронированные машины с защитой от мин, боеприпасы для танков Leopard 1, снаряды, дроны и многое другое.

Об этом говорится на официальном сайте правительства Германии.

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Согласно перечню, со склада Бундесвера и промышленных запасов Украина получила:

Боевые бронированные машины: 20 MRAP с противоминной защитой.

20 MRAP с противоминной защитой. Боеприпасы: боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм, 19 тысяч снарядов 122 мм, 11 тысяч минометных боеприпасов 120 мм.

боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм, 19 тысяч снарядов 122 мм, 11 тысяч минометных боеприпасов 120 мм. Беспилотники: 600 вооруженных дронов HF-1, 50 разведывательных беспилотников Vector, 46 БпЛА RQ-35 Heidrun и 43 Songbird.

600 вооруженных дронов HF-1, 50 разведывательных беспилотников Vector, 46 БпЛА RQ-35 Heidrun и 43 Songbird. Стрелковое оружие: 495 штурмовых винтовок HK 416.

495 штурмовых винтовок HK 416. Амуниция: 65 биноклей, 24 200 шерстяных одеял.

65 биноклей, 24 200 шерстяных одеял. Медицинская помощь: 120 тысяч окклюзионных повязок, 30 тысяч турникетов нашивок.

В немецком правительстве добавили, что Украина получила около 5 миллиардов евро помощи в 2023 году и около 1,6 миллиарда евро в 2022 году.

Напомним, что во вторник, 14 января, в Украину с официальным визитом приезжал Министр обороны Германии Борис Писториус для переговоров с украинским правительством. В частности, стороны обсудили усиление ОПК Украины.

Также Писториус встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На встрече речь шла об улучшении ПВО, инвестициях в оборону и поддержке ВСУ на передовой.

Добавим, что недавно Германия передала Украине колесную гаубицу RCH 155. Это первая из 54 обещанных установок.