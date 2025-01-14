Помощь Украине от Эстонии — сколько выделят средств

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Андрей Сибига и Маргус Цахкна. Фото: МИД

Эстония будет выделять на помощь Украине не менее 0,25% ВВП следующие 4 года. Речь идет о поддержке прежде всего в оборонной сфере.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве во вторник, 14 января.

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"Мы высоко ценим лидерство Эстонии в поддержке Украины прежде всего в оборонной сфере. Она зафиксировала на уровне не менее 0,25% ВВП в течение следующих 4 лет и нынешнее правительство премьер-министра Кристена Михала неуклонно придерживается этих обязательств и мы благодарны за это", — отметил Сибига.

Министр добавил, что только совместными усилиями можно привлечь Россию к ответственности за все преступления, которые она совершила на территории Украины.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Эстонии усиление ЗСУ. Это был первый визит Кристена Михала в Украину.

Также во вторник, 14 января, новый пакет военной помощи передала Украине Германия. Уже известно, какое оружие вошло в перечень.