Багаторазові візи для росіян — Сибіга зробив важливу заяву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції з головою МЗС Естонії Маргусом Цахкною. Фото: МЗС України

Естонія повинна обмежити видачу багаторазових віз російським громадянам. Адже відомо, що Росія загрожує не лише Україні, а й Балтійським країнам та Європі.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції з головою МЗС Естонії Маргусом Цахкною в Києві у вівторок, 14 січня.

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"Ми приділили особливу увагу російським гібридним атакам, зокрема загрозам від "тіньового флоту" для екології та інфраструктури, використанню пропаганд та кібератак. Україна готова ділитися досвідом протидії таким загрозам", — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, голова українського МЗС заявив, що Естонія пообіцяла виділяти частину свого ВВП на військову допомогу Україні впродовж наступних чотирьох років. Йдеться про щонайменше 0,25% ВВП.

Також Сибіга повідомив, що Естонія долучилася до відбудови інфраструктури України, яка зазнала руйнувань від російських атак. Вже вдалося відновити три будинки сімейного типу та дитячий садочок у Житомирській області.

Додамо, міністр закордонних справ наголосив, що Україна розраховує на підтримку ОБСЄ в протидії російській агресії та документуванні злочинів РФ. Організація повинна залишатися платформою, яка притягне країну-агресорку до відповідальності за її вчинки.