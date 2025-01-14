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Сибига призвал Эстонию ограничить выдачу многократных виз РФ

14 января 2025 23:13
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Многократные визы для россиян — Сибига сделал важное заявление
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной. Фото: МИД Украины
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Эстония должна ограничить выдачу многократных виз российским гражданам. Ведь известно, что Россия угрожает не только Украине, но и Балтийским странам и Европе. 

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в Киеве во вторник, 14 января.

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"Мы уделили особое внимание российским гибридным атакам, в частности угрозам от "теневого флота" для экологии и инфраструктуры, использованию пропаганды и кибератак. Украина готова делиться опытом противодействия таким угрозам", — отметил Сибига.

Напомним, глава украинского МИД заявил, что Эстония пообещала выделять часть своего ВВП на военную помощь Украине в течение следующих четырех лет. Речь идет о как минимум 0,25% ВВП.

Также Сибига сообщил, что Эстония присоединилась к восстановлению инфраструктуры Украины, которая подверглась разрушениям от российских атак. Уже удалось восстановить три дома семейного типа и детский сад в Житомирской области.

Добавим, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку ОБСЕ в противодействии российской агрессии и документировании преступлений РФ. Организация должна оставаться платформой, которая привлечет страну-агрессора к ответственности за ее поступки.

Эстония Андрей Сибига россияне визы война в Украине

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