Для громадян РФ скоротили термін перебування в Азербайджані

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Reuters

З 1 січня 2025 року Азербайджан запроваджує обмеження на перебування громадян Російської Федерації в країні без візи. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів Азербайджану.

Про це повідомляє місцеве видання Caliber.

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За новим правилом, термін тимчасового перебування для громадян РФ та осіб без громадянства, які постійно проживають на території Росії, не може перевищувати 90 днів протягом одного календарного року.

Це рішення було прийнято у відповідь на аналогічні зміни, запроваджені Російською Федерацією з 1 січня поточного року. Азербайджан дотримується принципу взаємності в питаннях тимчасового перебування іноземних громадян.

Нагадаємо, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про обстріл літака "Азербайджанських авіаліній" поблизу Грозного. Він висунув до Росії вимоги щодо офіційних вибачень, визнання провини та компенсації збитків постраждалим.

Раніше диктатор Росії Володимир Путін перепросив у президента Азербайджану Ільхама Алієва за авіатрощу літака Azerbaijan Airlines. Він назвав інцидент "трагічним".