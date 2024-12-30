Для граждан РФ сократили срок пребывания в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Reuters

С 1 января 2025 г. Азербайджан вводит ограничения на пребывание граждан Российской Федерации в стране без визы. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Азербайджана.

Об этом сообщает местное издание Caliber.

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По новому правилу, срок временного пребывания для граждан РФ и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России, не может превышать 90 дней в течение одного календарного года.

Это решение было принято в ответ на аналогичные изменения, введенные Российской Федерацией с 1 января текущего года. Азербайджан придерживается принципа взаимности в вопросах временного пребывания иностранных граждан.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об обстреле самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Грозного. Он выдвинул в Россию требования по поводу официальных извинений, признания вины и компенсации ущерба пострадавшим.

Ранее диктатор России Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за авиатрошку самолета Azerbaijan Airlines. Он назвал инцидент "трагическим".