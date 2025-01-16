Почему Украине важно приглашение в НАТО — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский в четверг, 16 января, заявил, что даже при условии наличия только приглашения Украины в НАТО это даст нам сильную позицию. Таким образом Украина будет иметь более выгодное положение для переговоров с Россией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

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"Не хочу говорить снова о гарантиях безопасности. Если это не сегодня, то хотелось бы знать "когда" и будет ли это. И именно это очень конкретные вещи", — сказал Зеленский.

Он отметил что даже если Украина будет иметь приглашение — это будет сильной позицией в любых переговорах с Россией.

Напомним, президент назвал четыре страны, которые против вступления Украины в НАТО. Речь идет о США, Венгрии, Словакии и Германии.

Также Зеленский отметил, что членство в Североатлантическом Альянсе является самой дешевой гарантией безопасности для Украины, и отметил необходимость передать ВСУ 250 миллиардов долларов замороженных активов РФ.

Кроме того, на пути к членству в НАТО и ЕС Украину поддерживает Эстония. Там убеждены, что начало переговоров о вступлении должно состояться в первой части 2025 года.